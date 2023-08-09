У ПВТ новый начальник — бывший сотрудник КГБ

В ПВТ тайно сменился руководитель. Новым начальником ПВТ стал Александр Викторович Базанов. С момента назначения чиновника прошла целая неделя, однако никаких официальных сообщений на сайте ПВТ, а также в государственных СМИ по этому поводу не было. О смене начальника можно судить лишь по изменению информации в разделе «руководство» на сайте ПВТ.

Что известно о начальнике ИТ-отрасли Беларуси

Александр Базанов родился в 1962 году, окончил Полоцкий государственный университет.

В нулевых был пресс-секретарём КГБ. В интернете мало следов его медийной активности на посту: например, в 2003 комментировал уголовное дело против топов Velcom, в 2004 — арест военного атташе польского посольства. В дальнейшем он скорее фигура непубличная. В интернете сохранился материал, где Базанов рассуждает о бедах постсоветского общества и союзе с Россией. Там же — справка, которую сегодня активно перепечатывают в связи с новым назначением: работал на различных должностях в КГБ, Госсекретариате Совбеза, МИДе (в частности, в беларуском посольстве в Германии — прим.) и аппарате Совмина РБ, отмечает devby.io.

С 2010 Базанов возглавил президентский Информационно-аналитический центр, который 13 лет — до ликвидации в 2019 — анализировал процессы в стране, в том числе через соцопросы, и предлагал варианты решения.

В 2011-м включен в список из 160+ человек (силовиков, чиновников, судей, журналистов), невъездных в страны ЕС.

В 2014 был освобожден от должности с формулировкой «в связи с выходом в отставку», и через 10 дней стал заместителем гендиректора «Белтелекома» — отвечал за взаимодействие с госорганами и внешние связи.

Отметим, что с каждым годом все меньше компаний регистрируется в ПВТ. Все мировые компании покинули ПВТ после выборов президента 2020 года.