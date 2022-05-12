Лукашенко назвал условие сохранения ПВТ: «не на побегушках у крупных компаний»

Технологии
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Лукашенко пообещал сохранить в Беларуси IT-сферу и Парк высоких технологий при условии, что айтишники не будут на побегушках у крупных иностранных компаний.

«Мы не собираемся ее сворачивать. Как некоторые тут говорят: вот, там Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет. Да нет, не зря я этот парк создавал. Он работает и будет работать. Я просто сейчас занимаюсь плотно этим вопросом, потому что мне надо встретиться с айтишниками, и не только в парке. Надо поговорить с ними, какая помощь нужна», — сказал Лукашенко на встрече с послом России Грызловым.

«Думаю, мы с Россией тут многое можем сделать. Мы в конце концов должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды долларов — все это понятно. Но надо делать с нуля готовый продукт и осваивать его здесь, на постсоветском пространстве. Прежде всего в Беларуси и России. Поэтому есть где развернуться», — указал Лукашенко путь, которым должна идти «отечественная IT-сфера».

Он объяснил, для чего ему нужна Россия: на это, естественно, необходимы определенные средства.

«Мы вместе можем найти. И не обязательно где-то по отдельности. Мы можем в союзном бюджете предусмотреть и определенную тематику развивать», — предложил Лукашенко.

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IT беларусь технологии
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