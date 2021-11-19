Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

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До третьей среды ноября месяца моё понимание АЙТИ сферы ограничивалось штампом — Это ВСЕ! 

Ну или конкретнее: IT сегодня везде и это очень современно, и это очень молодежно, и это очень круто! Ну и хорошо, что у нас в Беларуси это так.  

А как? Ну, как-то так… 

Поэтому приглашение компании «SOFTTECO» на увлекательные встречи — «Третья среда программиста» в Витебске  было понятно, скорее, последними словами:

«Горячая  пицца, напитки и подарки каждому»

Ну да, стыдно мне. Люблю я пиццу и колу, и халяву тоже…Ну и так, в добавок, узнавать новое интересное. 

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

Оказалось, что в названии этой встречи есть еще и двойной смысл. Третья среда месяца и Битлз клуб «Чердачок» — это не только общение с витебскими айтишниками и теми кто хочет ими стать, это еще и символ трех сред обитания программиста.  

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

Первая — семья, вторая — работа, третья — друзья и коллеги. 

ООО «СофтТеко» (SoftTeco) расширяется. Сейчас в компании 500 сотрудников. И полгода назад они открыли офис в городе Витебске.  

На встрече Таисия Пастухова рассказала, что международная компания-разработчик программного обеспечения на заказ работает с 2008 года.  

В штате компании 500 специалистов. Никаких гендерных, возрастных и прочих ограничений в компании нет . Сертификат ОНН это подтверждает.  

Ковид также не повлиял на работу SoftTeco — ни один сотрудник компании не был уволен или сокращён.  

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

Офисы компании уже есть в Минске и Гомеле, а также России, Литве, Польше и Украине.   

Спикерами комьюнити-встречи от 17 ноября были: 

  • Максим Карпов, .NET developer SoftTeco

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

 Дополненная реальность ближе, чем кажется 

Рассказ о последних разработках, дополненный слайдами и таблицами, удивил меня новыми возможностями в медицине, логистике и научных  открытиях, благодаря новым технологиям в сфере IT.

  • Андрей Говша, PM SoftTeco

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

Команда проекта: роли, ответственности, риски

Спикер рассказал о важности командной работы и функциях каждого сотрудника при разработке проекта, отношениях заказчик— исполнитель — потребитель и многом другом. 

 Продвинутые студенты ВГУ, а их было больше всего, задавали множество вопросов и обсуждали различные «цікавосцікі».  

Разговор был практический и cодержательный. 

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

На вопрос, что важнее образование или самообразование Андрей ответил, что есть люди без официального образования, которые много знают и умеют, но образование помогает найти путь собственного развития.  

Таисия Пастухова сказала, что основные заказчики проектов — иностранцы. Поэтому главным критерием устройства на работу является отличное знание английского языка. А далее все зависит от человека. Насколько он умеет учится и работать. 

В непринужденной обстановке за пиццей и напитками часы общения пролетели мгновенно. 

Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

На автобусной остановке две девушки с коробкой пиццы оживленно обсуждали вечер и говорили на русском со множеством иностранных слов. 

Я поняла, что «комьюнити» упало на благодатную почву и вскоре даст дружные всходы. 

Следующая встреча состоится в третью среду декабря. Значит 22 числа в 19.00 в Битлз-клубе Чердачок на Октябрьской 10.

Витебский приют «Добрик» — территория милосердия и надежды 

IT SOFTTECO Витебск встреча
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