Как современные IT компании приглашают в Витебске на работу 

До третьей среды ноября месяца моё понимание АЙТИ сферы ограничивалось штампом — Это ВСЕ!

Ну или конкретнее: IT сегодня везде и это очень современно, и это очень молодежно, и это очень круто! Ну и хорошо, что у нас в Беларуси это так.

А как? Ну, как-то так…

Поэтому приглашение компании «SOFTTECO» на увлекательные встречи — «Третья среда программиста» в Витебске было понятно, скорее, последними словами:

«Горячая пицца, напитки и подарки каждому»

Ну да, стыдно мне. Люблю я пиццу и колу, и халяву тоже…Ну и так, в добавок, узнавать новое интересное.

Оказалось, что в названии этой встречи есть еще и двойной смысл. Третья среда месяца и Битлз клуб «Чердачок» — это не только общение с витебскими айтишниками и теми кто хочет ими стать, это еще и символ трех сред обитания программиста.

Первая — семья, вторая — работа, третья — друзья и коллеги.

ООО «СофтТеко» (SoftTeco) расширяется. Сейчас в компании 500 сотрудников. И полгода назад они открыли офис в городе Витебске.

На встрече Таисия Пастухова рассказала, что международная компания-разработчик программного обеспечения на заказ работает с 2008 года.

В штате компании 500 специалистов. Никаких гендерных, возрастных и прочих ограничений в компании нет . Сертификат ОНН это подтверждает.

Ковид также не повлиял на работу SoftTeco — ни один сотрудник компании не был уволен или сокращён.

Офисы компании уже есть в Минске и Гомеле, а также России, Литве, Польше и Украине.

Спикерами комьюнити-встречи от 17 ноября были:

Максим Карпов, .NET developer SoftTeco

Дополненная реальность ближе, чем кажется

Рассказ о последних разработках, дополненный слайдами и таблицами, удивил меня новыми возможностями в медицине, логистике и научных открытиях, благодаря новым технологиям в сфере IT.

Андрей Говша, PM SoftTeco

Команда проекта: роли, ответственности, риски

Спикер рассказал о важности командной работы и функциях каждого сотрудника при разработке проекта, отношениях заказчик— исполнитель — потребитель и многом другом.

Продвинутые студенты ВГУ, а их было больше всего, задавали множество вопросов и обсуждали различные «цікавосцікі».

Разговор был практический и cодержательный.

На вопрос, что важнее образование или самообразование Андрей ответил, что есть люди без официального образования, которые много знают и умеют, но образование помогает найти путь собственного развития.

Таисия Пастухова сказала, что основные заказчики проектов — иностранцы. Поэтому главным критерием устройства на работу является отличное знание английского языка. А далее все зависит от человека. Насколько он умеет учится и работать.

В непринужденной обстановке за пиццей и напитками часы общения пролетели мгновенно.

На автобусной остановке две девушки с коробкой пиццы оживленно обсуждали вечер и говорили на русском со множеством иностранных слов.

Я поняла, что «комьюнити» упало на благодатную почву и вскоре даст дружные всходы.

Следующая встреча состоится в третью среду декабря. Значит 22 числа в 19.00 в Битлз-клубе Чердачок на Октябрьской 10.