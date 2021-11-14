Витебский приют «Добрик» — территория милосердия и надежды 

Доброта, сострадание, милосердие — это всё можно назвать одни словом — человечность.

Человеки, если верить теории Дарвина стали такими, когда перестали быть обезьянами. По другой версии — вера в Бога сделала людей добрее…

«Величие нации и степень ее духовного развития определяются тем, как эта нация обращается с животными» Махатма Ганди.

Первый в мире приют для животных появился в Японии в 1695 году по инициативе сегуна Токугава Цунаёси.

В США первые приюты для животных появились в ХIX веке. В 1883 году в штате Огайо было создано «Столичное гуманное общество» (The Capital Area Humane Society). Приюту больше ста лет, по данным на 2021 год через него ежегодно проходит более 10 тыс. брошенных собак и кошек.

В Европе первый закон о недопущении жестокого обращения с животными был принят парламентом Ирландии в 1821 году. Ирландского парламентария Ричарда Мартина сначала подняли на смех, но он был последователен и уже через год в Ирландии ввели наказание за зло, причиненное домашнему питомцу. В 1885 году в Дублине появился первый приют для брошенных и голодающих кошек.

Более ста лет потребовалось Европе, чтобы к 1987 году создать и подписать единую Конвенцию по защите животных от жестокого обращения.

Прошло 30 лет и бездомные собаки и коты пропали с улиц Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии.

Контроль, регистрация, лицензирование разведения и штрафы для нарушителей — это все увеличивает ответственность людей за тех, кого они приручили.

Сегодня в Европе для того, чтобы завести котика или собачку нужно доказать, что ты способен о нем заботиться.

А чтобы не разводить бездомных хвостатых, человек должен стерилизовать питомца. Если нет на это денег, то государство окажет помощь. Это важная задача страны. Создать комфортные условия проживания человека в гармонии с окружающим миром живых существ и растений.

Экологическая жизнь — это необходимость, приоритет и забота цивилизации. Известные актеры пропагандируют помощь бездомным животным, а некоторые посвятили часть своей жизни. Ален Делон создал 5 приютов для кошек и собак во Франции. У него дома живет 35 собак, а также, спасенная трехлапая кошка и кролик.

С 80-х годов прошлого века звезда французского кино Брижит Бордо занялась правами домашних питомцев.

— Я не могу примириться с доминантным обращением, жестокостью, варварством в отношении животных, которое мы так часто видим в жизни. Против этого я борюсь последние 47 лет, в том числе во главе Фонда Брижит Бардо, который я основала в 80-х годах.

В Феврале 2020 года представитель фонда — Брижит Олуа, которая занимается Восточной Европой, была в Беларуси.

С грустью она отметила, что у нас не разрешено приютам использовать систему ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). И приют государственный только один.

А пунктов временного содержания, где животное может быть размещено для вакцинации и стерилизации, вообще нет.

И по-прежнему, как и 100 лет назад, особенно по осени, множество тощих и несчастных собак на дорогах. Это дачные «забывашки».

Хозяева бросили их и уехали в город. В октябре за проезжающими авто бегают и стаи брошенных котят в надежде получить что-нибудь съедобное. К ноябрю те, кого не спасли волонтёры, умирают.

Представитель приютов Брижит Бордо рассказала об успешном опыте решения проблем бездомных животных в Латвии.

В стране работают 128 государственных и частных приютов, там не усыпляют животных., По улицам латвийских городов спокойно передвигаются собаки с «клипсами» на ушах, означающими, что животное стерилизовано, привито и взято на учет.

В Украине есть хороший пример — это Львовский приют. Кроме содержания, вакцинации и стерилизации там внедрена, созданная волонтерами-программистами, оригинальная программа. Каждый может в режиме онлайн познакомится с животным и пообщаться с сотрудниками, чтобы не ошибиться в выборе друга.

У нас же сейчас время «когда не до закона» в отношении людей. А уже до четвероногих сирот государственным мужам, вообще, дела нет.

Не первый год наши зоозащитники пытаются утвердить на государственном уровне Европейские правила содержания домашних собак, кошек, а также систему ОСВВ для безнадзорных животных. Этот закон успешно буксует и в следующем году, скорее всего тоже будет не до него.

Ничего лучше, чем система отлова и усыпления собственное государство не может предложить белорусам за их налоги. Специальная служба отлова, названная гражданами «живодеры», и по заявлениям «неравнодушных» граждан, и по собственной инициативе («ага…работа такая») отлавливает животных и, в лучшем случае, усыпляют тут же на месте или просто отстреливают. В Минске несколько дней животные живут в приюте временного содержания на улице Гурского.

В районных городах есть специальные дни. Местные жители знают об этом. В 4-5 утра ездит по городу бригада и убивает бродячих животных, чтобы, когда люди проснутся все было хорошо и красиво.

Это ХXI век. Беларусь

У нас в стране есть несколько частных приютов. Один из крупнейших в Марьиной Горке.

Юрий Валько, на заброшенной территории военного городка, где раньше был свинарник, содержал 300 собак.

Городские власти потребовали официально зарегистрировать приют и привести в соответствие с правилами. А вот такие у нас есть! И очень строгие.

У Юрия нет денег для того, чтобы выполнить эти условия. И власти решили усыпить собак и закрыть приют. Юрий вывел собак к Горисполкому. Его посадили в тюрьму за несанкционированный пикет. Корреспондент местной газеты озвучила мнение местных властей. Они предложили волонтерам разобрать собак себе или пристроить их в «нормальный» приют.

А вот такой нормальный приют по всем правилам в нашей стране единственный. И он у нас в Витебске. Как же я благодарна всем, кто его создал!

«Добрик» 10 лет успешно работает

И это дело наше — жителей города. Государство помогает — платит заработную плату сотрудникам приюта, а все остальное — забота и работа персонала и, в первую очередь, руководителя Аллы Сергеевны Прасоловой.

С приходом Аллы Сергеевны приют стал известным и часто посещаемым горожанами местом.

Это заметно и по количеству «собачников», гуляющих со своими «дворянскими» друзьями в соседнем лесу в Лучесе. Только в моем маленьком доме у жильцов четверо котиков из приюта.

Питомец из приюта — это здоровый, вакцинированный и стерилизованный член семьи.

Большинство горожан, нашедших друга в «Добрике» навсегда становятся друзьями и спонсорами приюта. Большую помощь оказывают школы города, творческие коллективы и городские власти. У нас регулярно в разных районах города проводятся благотворительные акции.

Я была в приюте 10 ноября. Встретивший меня сотрудник сообщил, что у Аллы Сергеевны День рождения и проводил меня в её кабинет.

Кабинет начальницы приюта — это склад нужных подопечным вещей. Ветошь, сухой корм, посуда — это все ценные вещи. К приютскому запаху каши с мясом и комбикорма примешался запах роскошного букета из розовых хризантем именинницы.

Алла Сергеевна занималась своим обычным делом — устраивала судьбу приёмышей.

Женщина в трубке хотела взять сразу двоих взрослых котиков. Шел стандартный разговор с выяснением всех подробностей будущего проживания пушистиков.

«Отдавая питомца — всегда отдаешь часть своей души»

«Наши лапки — для нас уже не чужие животные. Каждый наш котик и собачка пришли со своей историей и бедой. О каждом из более 300 подопечных я могу говорить часами. Я знаю характер каждого. И всегда подробно рассказываю людям. И мне больно, когда люди возвращают детей, а бывает и вопиющие случаи, когда животных выбрасывают и потом они возвращаются к нам с отловом», — заявила Алла Сергеевна.

— Алла Сергеевна, как вы пришли на эту работу?

— Это не работа — это моя жизнь. До 2019 года я была инженером-конструктором на ВЗЭП. А все мое свободное время и часть заработной платы уходило на заботу о бездомных животных. Я вела волонтёрские группы в интернете, фотографировала и пристраивала четвероногих Много времени проводила в приюте помогала им вести социальные сети. Когда бывший руководитель приюта уходила по состоянию здоровья, то более 100 человек обратились ко мне с просьбой возглавить «Добрик». Мне было жаль оставлять свой теплый кабинет, но сердце было уже в здесь. Так мое увлечение стало профессией.

У нас сегодня в штате врач и фельдшер, повара, и обслуживающий персонал. Государство взяло на себя расходы по заработной плате работников. Мы часть Витебской спецавтобазы. Все остальное в приюте финансируется благотворителями.

Недавно мы попросили помощи. Собирали деньги на мясной фарш. Фарш очень нам нужен зимой. Он быстро готовится. А у нас приготовление еды и отопление дровами и углём, значит, чем быстрее приготовишь, тем экономнее. Очень быстро собралась необходимая сумма. Теперь наши собачки будут есть вкусную мясную кашу.

Сейчас нам нужна помощь в доставке пищевых отходов из соседних школ и садика. Мы ищем маленькую машинку для доставки. Готовы оплачивать расходы на бензин.

Кот БТР

— Осень для вас сложное время. Как вы справляетесь?

— Да окончание дачного сезона для нас всегда стихийное бедствие. Приют не резиновый и 300-350 животных это максимум, что мы можем принять.

Дачники берут у нас собак весной, а осенью возвращают. А бывает и просто бросают, как ненужную вещь. Это очень больно.

Да и горожане вместо того, чтобы стерилизовать суку, выбрасывают щенков. Например, вчера отлов привез пятеро щенков в коробке, выброшенных возле могилевского рынка. Это 5 маленьких девочек. У нас весь в два этажа заставлен клетками со щенками.

Насколько можем создаём животным условия, но это временная мера. Наша главная цель — найти семью каждому нашему ребенку.

Мы очень ответственно относимся к устройству. Обязательно записываем паспортные данные и отслеживаем его судьбу.

Если кто-то взял животное и не смог с ним жить, то может возвратить. Но в следующий раз мы подумаем стоит ли такому человеку доверять.

Вот недавно пришла женщина. Он захотела щеночка, чтобы было не так скучно. Увидела рыжика. Целовала его, обнимала. А через неделю привезла обратно потому, «что он сумасшедший»!

Ну какой может быть ребёнок? С ним надо много гулять, тогда в квартире он будет спокоен.

Приютские обитатели

Мой приход обозначил бас серьёзной собаки. В большой клетке сидит красавица породы Алабай. Она изъята из семьи по решению суда из-за жалоб соседей на лай. Это не квартирная милая собачка и есть ошейники «антилай»,но хозяин был рад избавиться. Теперь трёхлетняя собака ищет нового хозяина.

Первый этаж весь заставлен клетками с лающими подопечными. На втором клетки со щенками составлены в два этажа. Они все разные — веселые, грустные, но каждый очень рад всем. При приближении человека пушистики высовывают мордочки стараясь лизнуть руку и понравиться.

На улице для больших собак построены большие вольеры с будками. Там они живут в зависимости от характера парами или в одиночку.

Некоторым приют стал родным домом. Они на вольном выгуле, но никуда не убегают.

Алла Сергеевна рассказала историю Кусяки. Её вместе с братом забрала семья из Кировского. Там были хорошие условия. Но Кусяка сбежала. Её две недели искали и уже потеряли надежду. А 8 марта она пришла худая изможденная, но она вернулась в свой дом.

Посетили мы и кошек. Здесь преобладают брюнеты. Особенно мне понравился черный кот БТР. Это настоящий мистер приют. Его выпустили из тесной клетки. Он выгнул спинку и стал урчать как трактор. Молодые кошечки пушистые и гладкие, одноцветные и пестрые скромно сидели в клетках. Они тоже очень хотели понравиться и прижимались к прутьям в ожидании ласки.

Когда я пришла в приюте витал запах свежесваренной каши. В Доме должно пахнуть едой и быть тепло.

Мечта Аллы Прасоловой, чтобы в районах создали хотя бы небольшие места для передержки и стерилизации животных. Пока эта возможность даже не рассматривается.

Приют помогает стерилизовать животных, если у вас нет денег для обращения в клинику и ветеринарную академию, но взять всех животных к себе не может.

На сайте «Добрика» есть отзыв экзальтированной девушки. Она, якобы, хотела взять щеночка дочке, но не смогла перенести запах. Если вы никогда не были в сарае или конюшне, то вам и здесь не понравится, но если все так плохо, то заберите щенка и сделайте ему хорошо. А писать гадости — каждый дурак может. И пишет…

В соцсетях недавно обсуждали тему. Подросток из 45 школы с помощью папы и мамы — учительницы, этой же школы, объявил войну приюту. Жалобы во все инстанции полились рекой.

Приют проверили всевозможные инстанции и нарушения нашли только в заполнении миллиона бумаг. Мальчика спросили зачем он это делает. Он ответил, что хочет стать прокурором и это его первый опыт. Вот так!

На меня приют не произвел угнетающего впечатления. Конечно, хочется плакать из-за невозможности помочь всем. Но тут делается многое, а что делаешь ты сам?!

Сама я сейчас разбираюсь с беспризорными котиками. Дачи в 15 минутах езды от города. Летом люди ласкали и кормили кошечек, которые рожали котят и умиляли дачников. К октябрю все люди разъехались, и бездомная стая бегает на шум каждой машины.

Большое спасибо волонтеру Светлане и клинике Базылевского за стерилизацию по минимальной стоимости.

Но не будем о грустном. Приезжайте на Старобабиничский тракт. С проездом по Строителей это близко. И подписывайтесь на социальные сети приюта. Сделайте хорошее дело — подарите домашнее тепло и уют питомцам. Они отплатят вам тем же. Кстати, доказано многократно.

Люди, имеющие домашних животных, меньше болеют!!

Так что всем здоровья!

А Алле Сергеевне Прасоловой больше всех!!! И пусть Новый год все приютские встретят дома.