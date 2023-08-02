Витебского активиста Бориса Хамайду осудили на 15 суток ареста

Известного витебского активиста 75-летнего Бориса Хамайду суд Верхнедвинского района приговорил к 15 суткам административного ареста. Ранее мужчину задержали недалеко от латвийской границы.

По словам очевидцев, причиной задержания стала обложка паспорта — там было изображение герба «Погоня». Это заметили пограничники, проверявшие документы у пассажиров дизель-поезда Полоцк — Бигосово. Поскольку Бигосово — последняя железнодорожная станция перед беларуско-латвийской границей, там регулярно проводится паспортный контроль.