Витебского активиста Бориса Хамайду осудили на 15 суток ареста

Известного витебского активиста 75-летнего Бориса Хамайду суд Верхнедвинского района приговорил к 15 суткам административного ареста. Ранее мужчину задержали недалеко от латвийской границы.
По словам очевидцев, причиной задержания стала обложка паспорта — там было изображение герба «Погоня». Это заметили пограничники, проверявшие документы у пассажиров дизель-поезда Полоцк — Бигосово. Поскольку Бигосово — последняя железнодорожная станция перед беларуско-латвийской границей, там регулярно проводится паспортный контроль.
Пограничников не удовлетворило объяснение Хамайды о том, что изображение «Погони» не является запрещенным символом и есть даже на официальном гербе Витебской области. Они вызвали силовиков, и, как только витеблянин вышел на перрон, его задержали и доставили в Верхнедвинск.
В Витебске в День Воли задерживали Бориса Хамайду — он вышел с плакатом с «Погоней»