В Витебске за медальон с гербом Погоня задержан активист Борис Хамайда

Витебского активиста и распространителя независимой прессы Бориса Хамайду задержали за медальон с гербом Погоня на красной ленте, сообщает БАЖ.

Борис Хамайда 25 августа пришел в суд, чтобы поддержать журналистку Татьяну Матвееву, которую обвинили в «незаконном пикетировании» и осудили на 8 суток административного ареста.

Возле поста дежурного на входе Бориса Хамайду остановил сотрудник Октябрьского РОВД Владислав Шишковец – тот самый, который составил административный протокол на журналистку. Он потребовал, чтобы Хамайда снял медальон с гербом Погоня. Тот отказался и пытался объяснить милиционеру, что носит его ежедневно и что изображение Погони не является запрещенным, и она есть даже на гербе Витебской области.

Однако Владислав Шишковец вызвал служебную машину, и активиста увезли в участок.

Друзья ожидали, что Бориса Хамайду отпустят из участка, но вечером на свободу активист так и не вышел. Мобильный телефон Бориса отключен, а получить какую-либо информацию о нем проблематично, так как он не имеет семьи, а сообщать что-то посторонним людям в милиции отказываются.

Вероятно, Бориса Хамайду будут судить 26 августа.