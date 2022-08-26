Витебскую журналистку Татьяну Матвееву осудили на восемь суток

Беззаконие
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Витебскую журналистку Татьяну Матвееву осудили на 8 суток административного ареста Матвееву обвинили в «незаконном пикетировании» за выложенное «без разрешения» фото с бело-красно-белым флагом в Facebook.

Матвеева своей вины в суде не признала. Она озвучила историю бело-красно-белого флага и сказала, что он «был, есть и будет!».

Правозащитники сообщают, что на судебном процессе по делу Матвеевой задержали витебского диссидента Бориса Хамайду. Причина задержания — медальон с Погоней.

Штраф более 500 долларов должен заплатить витебский оппозиционер Борис Хамайда, который молился у «Синего дома»

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