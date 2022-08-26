Витебскую журналистку Татьяну Матвееву осудили на восемь суток

Витебскую журналистку Татьяну Матвееву осудили на 8 суток административного ареста Матвееву обвинили в «незаконном пикетировании» за выложенное «без разрешения» фото с бело-красно-белым флагом в Facebook.

Матвеева своей вины в суде не признала. Она озвучила историю бело-красно-белого флага и сказала, что он «был, есть и будет!».

Правозащитники сообщают, что на судебном процессе по делу Матвеевой задержали витебского диссидента Бориса Хамайду. Причина задержания — медальон с Погоней.