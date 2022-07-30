В Витебске задержана бывшая журналистка TUT.BY Татьяна Матвеева

Беззаконие
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В Витебске милиция задержала бывшую журналистку TUT.BY Татьяну Матвееву, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, ее задержали на витебском вокзале, когда она возвращалась из командировки. Перед этим ей звонили милиционеры с предложением «прийти на разговор».

По предварительной информации, Матвеевой вменяют нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) за аватарки в соцсетях.

В прошлый раз бывшую журналистку TUT.BY вызывали в милицию месяц назад. По итогам прошлого визита в милицию Матвеева рассказывала, что с ней общались почти 2 часа, а «на прощание сказали: «До новых встреч».

Напомним, что в середине июня «ТУТ БАЙ МЕДИА» признали в Беларуси «экстремистской организацией». .

Обыск и задержания в компаниях Tut.by и БелаПАН

беззаконие Витебск Татьяна Матвеева
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