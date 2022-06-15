«ТУТ БАЙ МЕДИА» признано экстремистской организацией в Беларуси

Во вторник, 14 июня, стало известно, что «ТУТ БАЙ МЕДИА» было признано экстремистской организацией в Беларуси.

«Деятельность общества с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» на территории Беларуси запрещается. Организацию постановлено ликвидировать, использование символики и атрибутики – запретить», — сказано в сообщении Верховного Суда.

Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что в мае 2021 года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

Всего по делу были задержаны 15 человек. В заключении остаются бывший генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналистка Елена Толкачева.

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Расследование дела продолжается до сих пор. На стадии предварительного следствия часть обвиняемых отпустили из СИЗО, им изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.