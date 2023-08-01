В Витебской области девочка-подросток получила ожоги, упав в костер

31 июля в 17-57 в центр оперативного управления от работников медицинской службы поступило сообщение о том, что в приемный покой Витебской областной клинической больницы поступил ребёнок с ожогами.

Как выяснилось позже, девочка 2009 года рождения, вместе с двумя братьями 2012 и 2019 годов рождения они находились в гостях у бабушки в агрогородке Тарасенки Витебского района. Дети играли у костра на придворовой территории, девочка пыталась перепрыгнуть через костер и, споткнувшись, упала в него. Бабушка сразу позвонила матери детей и женщина, приехав с работы, сама отвезла дочку в больницу.

В результате неосторожности школьница госпитализирована в больницу с ожогами различной степени тяжести, около 23% тела. По факту происшествия проводятся необходимые проверочные действия.