Молодой человек получил сильные ожоги на пожаре в Витебске

Витебск
Автор Опубликовано

22-летний молодой человек получил сильные ожоги на 95% площади тела. Инцидент произошел 19 февраля в квартире пятиэтажного дома по ул. К.Маркса.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, из квартиры на последнем этаже пятиэтажки шел дым.

По предварительным данным, в квартире проживал сын хозяйки, 2001 года рождения. Горящую квартиру он покинул самостоятельно. С ожогами 95% тела молодого человека госпитализировали.

Известно, что пострадавший проводил работы с топливным насосом от автомобиля. В результате чего произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости и дальнейшее возгорание. По данному факту проводится проверка.

В Витебске в результате пожара пенсионерка получила ожоги 70% тела

Витебск пожар происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by