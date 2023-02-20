Молодой человек получил сильные ожоги на пожаре в Витебске

22-летний молодой человек получил сильные ожоги на 95% площади тела. Инцидент произошел 19 февраля в квартире пятиэтажного дома по ул. К.Маркса.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, из квартиры на последнем этаже пятиэтажки шел дым.

По предварительным данным, в квартире проживал сын хозяйки, 2001 года рождения. Горящую квартиру он покинул самостоятельно. С ожогами 95% тела молодого человека госпитализировали.

Известно, что пострадавший проводил работы с топливным насосом от автомобиля. В результате чего произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости и дальнейшее возгорание. По данному факту проводится проверка.