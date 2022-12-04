В Витебске в результате пожара пенсионерка получила ожоги 70% тела

В Витебске пожилая женщина получила ожог 70% тела из-за неосторожного обращения с огнем. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 3 декабря в 12.08.

В квартире загорелись тюль в комнате, одежда на пенсионерке. Возгорание жильцы квартиры потушили самостоятельно, без привлечения спасателей, однако пенсионерка получила значительные ожоги ‑ 70% тела, она госпитализирована.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчен потолок.