В Витебске в результате пожара пенсионерка получила ожоги 70% тела

Витебск
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В Витебске пожилая женщина получила ожог 70% тела из-за неосторожного обращения с огнем. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 3 декабря в 12.08.

В квартире загорелись тюль в комнате, одежда на пенсионерке. Возгорание жильцы квартиры потушили самостоятельно, без привлечения спасателей, однако пенсионерка получила значительные ожоги ‑ 70% тела, она госпитализирована.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчен потолок.

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Витебск пожар происшествие
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