Супружеская пара получила сильные ожоги при пожаре дома в Докшицком районе

Происшествия
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Супружеская пара получила сильные ожоги в результате пожара одноэтажного дома в агрогородке Крулевщина Докшицкого района.

Происшествие произошло вечером 31 января. На момент пожара внутри жилища находился 47-летний хозяин и его 46-летняя супруга.

До прибытия спасателей они смогли самостоятельно покинуть постройку. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

Огнем в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество, а также стены. Причина пожара устанавливается.

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