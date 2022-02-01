Супружеская пара получила сильные ожоги при пожаре дома в Докшицком районе

Супружеская пара получила сильные ожоги в результате пожара одноэтажного дома в агрогородке Крулевщина Докшицкого района.
Происшествие произошло вечером 31 января. На момент пожара внутри жилища находился 47-летний хозяин и его 46-летняя супруга.
До прибытия спасателей они смогли самостоятельно покинуть постройку. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.
Огнем в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество, а также стены. Причина пожара устанавливается.