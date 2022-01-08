На пожаре в Витебске спасли трех человек

Пожар
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6 января в многоэтажном доме в Витебске произошел пожар. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяйку и двух ее сыновей.

Квартира на девятом этаже в многоэтажном доме на проспекте Строителей загорелась в 15:14. Спасатели выели из горящего помещения 57-летнюю пенсионерку, а также двух сыновей сорока тридцати шести лет, нигде не работающих.

Один из мужчин получил отравление продуктами горения, его доставили в больницу. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

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МЧС пожар в Витебске
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