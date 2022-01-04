За сутки в регионах Витебской области произошло 6 пожаров

За минувшие сутки в регионах Витебской области спасателями было ликвидировано 6 пожаров, которые произошли в Браславском, Лепельском, Полоцком, Поставском, Чашникском и Шумилинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате произошедших возгораний огнем повреждены три частных жилых дома и три хозяйственные постройки, никто не пострадал. По каждому из шести фактов пожаров проводятся проверки. В трех из шести случаев спасатели рассматривают наиболее вероятную причину пожаров – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.