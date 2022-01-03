В будславском костеле прошла первая служба после пожара — фото

В костеле Пресвятой Девы Марии в Будславе прошли первые богослужения. Фото службы в канун Нового года опубликовал телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!».

Возрожденный костел можно посетить ежедневно, кроме понедельников, с 10:00 до 17:00. В будни богослужения будут проходить в 18:00, а в субботу и воскресенье — в 12:00.

Напомним, костел в Будславе пострадал от пожара летом 2021 года. С тех пор продолжалось восстановление святыни. Неравнодушные люди со всей страны собрали более 1 140 000 рублей.