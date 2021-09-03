На консервацию костела в Будславе не хватает около Br400 тыс

«Епископы выразили благодарность верующим, а также всем физическим и юридическим лицам за молитву и пожертвования, поступившие на эти цели в размере Br1 млн 020 тыс. 979. Средства были использованы на оплату проектных и ремонтно-строительных работ в церкви, авансы подрядчикам, экспертизы, закупку материалов и другие целевые потребности», — говорится в сообщении по итогам внепланового пленарного заседания Конференции католических епископов в Беларуси 2 сентября.