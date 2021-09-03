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На консервацию костела в Будславе не хватает около Br400 тыс

Религия
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Для завершения консервации Будславского костела требуется около Br400 тыс., сообщает Catholic.by.

«Епископы выразили благодарность верующим, а также всем физическим и юридическим лицам за молитву и пожертвования, поступившие на эти цели в размере Br1 млн 020 тыс. 979. Средства были использованы на оплату проектных и ремонтно-строительных работ в церкви, авансы подрядчикам, экспертизы, закупку материалов и другие целевые потребности», — говорится в сообщении по итогам внепланового пленарного заседания Конференции католических епископов в Беларуси 2 сентября.

Пожар в Будславском костеле произошел 11 мая, спасатели около семи часов боролись с пламенем. Огнем была полностью уничтожена крыша над центральным нефом храма, она обрушилась. Главная святыня — икона Будславской Божией Матери была перенесена в безопасное место сразу после появления дыма.

Состояние купола костела в Будславе, пострадавшего от пожара, признано аварийным

Обследование костела в Будславе завершат к концу июня

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