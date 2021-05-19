Обследование костела в Будславе завершат к концу июня

Фото: МЧС
Общество
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Полное обследование пострадавшего во время пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе завершат к концу июня.

«Во время пожара огонь уничтожил крышу, пострадал центральный купол с ценными фресками и своды, обнажилась старинная кладка. Это то, что заметно невооруженным глазом и точно требует восстановления. Костел продолжают детально обследовать для определения полного комплекса проблем, предварительный отчет подготовят к 30 мая, окончательный — к 30 июня», —  отметил глава Минского облисполкома Александр Турчин.

После получения предварительного отчета начнется подбор организации, которая разработает проект реконструкции и примется за восстановление объекта, передает БелТА.

Возгорание произошло утром 11 мая. Прихожан в здании не было, о пожаре сообщил ксендз. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Причины пожара выясняются.

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