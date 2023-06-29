Папе Римскому Франциску была передана копия чудотворной иконы Матери Божьей Будславской

Белорусские паломники доставили в Ватикан копии икон Пресвятой Девы Марии. Это 15 икон Богородицы, которые написала художница из Молодечно Ядвига Сенько. Накануне на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск благословил их.

В составе делегации был и хор минского костела святых Симеона и Елены “Голос души”. Когда Папа подошел к белорусским паломникам, “хор вознес в его честь Plurimos annos, с пожеланием долгих лет жизни”, рассказывают “Новости Ватикана”. Хор также исполнил несколько многоголосных Богородичных белорусских песнопений.

Инициатором этой поездки был настоятель костела святых Симеона и Елены в Минске, ксендз Владислав Завальнюк. От имени митрополита Минско-Могилевского архиепископа Юзефа Станевского и белорусских верующих Папе Франциску была передана копия чудодейственной иконы Матери Божьей Будславской.

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