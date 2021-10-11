Что запрещено делать в Харитонов день, 11 октября

Святой жил в IV веке. Он происходил из Иконии, где пострадал в ходе гонений при императоре Аврелиане в III веке. Его поместили в заключение и подвергли жесточайшим пыткам. Он жаждал мученической смерти, но из-за смены власти оказался на свободе. Тогда он решил посвятить себя Богу и основал 3 обители, которые стали центрами духовной жизни многих верующих.

Считается, что именно Харитон Исповедник ввел чин пострижения в монахи. Преподобный Харитон дожил до глубокой старости.

В этот день не стоит слишком много бывать на улице и заниматься хозяйством. Также запрещено обманывать и жаловаться.

Предки в этот день старались не выходить из дома, в том числе в гости. Считалось, что таким образом можно навлечь на себя неудачи и болезни. Категорически запрещено сегодня и выносить что-либо из дома, в том числе мусор. Ложь, сказанная 11 октября, может обернуться неприятными последствиями для лжеца.

Согласно погодным приметам, низко летящие птицы сегодня означают ранний приход зимы, которая при этом будет очень морозной, а если вечернее зарево красного цвета, то быть ветру и метелям.