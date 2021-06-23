Огромный колокол появился в витебском Свято-Покровском кафедральном соборе

Недавно на колокольне витебского Свято-Покровского кафедрального собора появился новый колокол массой 400 килограммов.

Новый колокол был куплен в Москве. Чугунное изделие отлили на производственной базе Данилова монастыря. Деньги на колокол собрали с прихожан церкви.

“У нас было восемь колоколов, три группы — маленькие зазвонные, средние клавишные или подзвонные, и благовестники, самые большие. Нам очень хотелось, чтобы звуковая волна распространялась как можно дальше, ведь известно, что звон обладает целебной силой. И вот наш прежний колокол в 250 килограммов переведен в среднюю группу, а новый — теперь самый большой и главный благовестник”, — сообщил главный звонарь Свято-Покровского собора Юрий Коренман.