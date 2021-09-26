Крышу костела в Будславе восстановили на 70% — фото

Около 70% крыши костела Пресвятой Девы Марии в Будславе удалось восстановить защитникам святыни.

«На дадзены момант накрыта каля 70% даху. Божа аддзяч усім ахвярадаўцам!», — говорится в сообщении Telegram-канала «Адновім Будслаў разам».

Напомним, что пожар в костеле Пресвятой Девы Марии в Будславе произошел 11 мая. В результате пожара никто не пострадал. Все реликвии из храма были спасены. Согласно информации сайта budslau.by, на восстановление костела сегодня собрано уже более миллиона беларуских рублей. Сбор средств на восстановление беларуской христианской святыни продолжается.

Фото тереграм-канала «Адновім Будслаў разам»