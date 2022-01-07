Расписание богослужений на Рождество Христово в Витебске

Всенощное бдение накануне праздника Рождества Христова состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа. Божественную литургию в день праздника предваряет чтение 3-го и 6-го часов.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии состоятся 7 января в 00:00 и в 10:00. Литургию с 6 на 7 января возглавит архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 7 января в 11:30 будет совершен молебен.

Адрес: г. Витебск, ул. Крылова, 9.

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии состоятся 7 января в 00:00, в 7:00 и в 10:00. В храме святого благоверного князя Александра Невского всенощное бдение будет совершено в 17:00, Божественная литургия – в 0:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Замковая, 1а.

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Бдение начнётся 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00, в 9:00 (нижний храм) и в 10:00.

Адрес: г. Витебск, Воскресенская площадь, 1а.

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ СОБОР

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00, в 8:00 (храм свт. Афанасия Брестского) и в 10:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Шубина, 2.

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия будет совершена 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Крылова, 9.

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 15.

ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии пройдут 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 72а.

ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, пересечение улиц Баграмяна и Богатырева.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 10:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Максима Горького, 84a.

ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00 (нижний храм святителя Николая Чудотворца).

Адрес: г. Витебск, пр-кт Черняховского, 28/13.

ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии – 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Чкалова, 44Б.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии – 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, пр-кт Черняховского, 28/13.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия – 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Мицкевича, 5-а.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии пройдут 7 января в 00:00 и в 9:00.

Адрес: г. Витебск, проспект Фрунзе 100.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Гагарина, 174.

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 0:00.

Адрес: г. Витебск, ул. 39 Армии, 5.

ХРАМ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Ленинградская, 34/1а.

ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ЛУКИ

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Орджоникидзе, 6.

ХРАМ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО (ПОС. ТАРНЫЙ)

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.

Адрес: Витебская обл., пос. Тарный, ул. Заречная.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО

Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.

Адрес: г. Витебск, ул. Титова, 115.