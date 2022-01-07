Расписание богослужений на Рождество Христово в Витебске

Всенощное бдение накануне праздника Рождества Христова состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа. Божественную литургию в день праздника предваряет чтение 3-го и 6-го часов.
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии состоятся 7 января в 00:00 и в 10:00. Литургию с 6 на 7 января возглавит архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 7 января в 11:30 будет совершен молебен.
Адрес: г. Витебск, ул. Крылова, 9.
ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии состоятся 7 января в 00:00, в 7:00 и в 10:00. В храме святого благоверного князя Александра Невского всенощное бдение будет совершено в 17:00, Божественная литургия – в 0:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Замковая, 1а.
ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Бдение начнётся 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00, в 9:00 (нижний храм) и в 10:00.
Адрес: г. Витебск, Воскресенская площадь, 1а.
СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ СОБОР
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00, в 8:00 (храм свт. Афанасия Брестского) и в 10:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Шубина, 2.
ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия будет совершена 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Крылова, 9.
ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 15.
ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии пройдут 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 72а.
ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, пересечение улиц Баграмяна и Богатырева.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 10:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Максима Горького, 84a.
ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии начнутся 7 января в 00:00 и в 9:00 (нижний храм святителя Николая Чудотворца).
Адрес: г. Витебск, пр-кт Черняховского, 28/13.
ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии – 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Чкалова, 44Б.
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии – 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, пр-кт Черняховского, 28/13.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия – 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Мицкевича, 5-а.
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественные литургии пройдут 7 января в 00:00 и в 9:00.
Адрес: г. Витебск, проспект Фрунзе 100.
ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Гагарина, 174.
ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 0:00.
Адрес: г. Витебск, ул. 39 Армии, 5.
ХРАМ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Ленинградская, 34/1а.
ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ЛУКИ
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Орджоникидзе, 6.
ХРАМ СВЯТОГО МУЧЕНИКА МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО (ПОС. ТАРНЫЙ)
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.
Адрес: Витебская обл., пос. Тарный, ул. Заречная.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
Всенощное бдение состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия начнётся 7 января в 00:00.
Адрес: г. Витебск, ул. Титова, 115.