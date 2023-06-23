Жительница Витебска убила кошку и котят и выложила видео в соцсеть

Днем 21 июня этого года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в социальной сети фотографии с изображением головы убитой кошки и видеозаписи казни котенка. Следственно-оперативной группой установлено, что страница и размещенные на ней фото и видео принадлежат 40-летней жительнице Витебска.

Женщина пояснила следователю, что весной 2023 года нашла кошку с котятами и решила их спасти, забрав к себе домой.

В первой половине мая котенок, играя, несколько раз прыгнул на ноги «спасительницы». Такое поведение животного подозреваемой не понравилось, и она отрубила ему голову топором. Позже из-за «мяуканья» таким же способом лишила жизни второго котенка. А еще через некоторое время убила их мать. Со слов 40-летней жительницы Витебска, всего у кошки было трое котят. Третьему удалось убежать.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъят и осмотрен мобильный телефон женщины. Установлено, что подозреваемая нигде не работает, ранее судима не была, имеет троих детей (двое из которых несовершеннолетние). Следователи планируют назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы, производство которой поручить УГКСЭ по Витебской области.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339-1 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Республики Беларусь.