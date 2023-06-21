В Витебской городской клинической больнице №1 открыли обновленную клинико-диагностическую лабораторию

В Витебской городской клинической больнице № 1 открылась обновленная многофункциональная клинико-диагностическая лаборатория.

Ранее более 60% лабораторных исследований проводилось в диагностическом и кардиологическом центрах, что занимало много времени на забор материалов, доставку их на исследования и оформление документации.

Теперь благодаря работе клинико-диагностической лаборатории непосредственно в больнице ряд биохимических, гематологических и иммунологических исследований будет проводиться быстрее и эффективнее.