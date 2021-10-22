Здание бывшей больницы по оказанию медицинской помощи престарелым людям и инвалидам продано за 374 руб. Новым владельцем стала индивидуальный покупатель из Витебского района. Новый собственник планирует после проведения реконструкции размещение здесь лечебных объектов.

Здание, расположенное по адресу г. Витебск, пер. Центральный, 5А, впервые было выставлено на аукцион с в октябре 2017 года. За этот период больницу уже 5 раз выставляли на аукцион, но покупателей не находилось, сообщает Витебский областной исполнительный комитет.

Данный аукцион стал уже 89-м результативным в текущем году. Наибольшим спросом у покупателей по-прежнему пользуются объекты, выставляемые на аукцион за базовую величину – таких более 60% проданных.