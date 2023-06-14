В Витебске таксист-нелегал более года «бомбил» под брендом известного сервиса

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Сотрудниками оперативного подразделения налоговой инспекции при проведении тематической проверки с использованием метода контрольной закупки был установлен таксист-нелегал, который более года «бомбил» под брендом одного из известных сервисов такси Витебска.

Соответственно, в транспортном средстве отсутствовало кассовое оборудование и платежный терминал, на само транспортное средство был наложен арест.

С учетом того, что правонарушение было установлено впервые, а также наличия смягчающих обстоятельств, нарушитель на этот раз отделался «легким испугом» – административным штрафом, тогда как действующим законодательством предусмотрено, помимо наложения штрафа, конфискация предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения.

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