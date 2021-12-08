Таксист, сбивший ребенка в Орше, получил два года «домашней химии»

Сбивший ребенка возле игровой площадки оршанский таксист получил два года «домашней химии».

ДТП произошло 31 мая о дворе дома №52 по улице Тараса Шевченко в Орше. Пострадавший 9-летний мальчик в результате наезда попал в больницу.

Судом было установлено, что 38-летний мужчина ехал по дворовой территории со скоростью около 11,4 километров в час. Рядом находилась игровая площадка, вдоль которой были припаркованы легковые автомобили. Подъезжая к одному из этих авто, таксист мог видеть бегущих друг за другом по детской площадке в направлении проезда двух малолетних детей, но не стал тормозить. В результате он сбил выбежавшего из-за припаркованной легковушки мальчика.

После происшествия водитель извинился перед родителями пострадавшего ребенка, и заплатил им 2000 рублей, а кроме того за свой счет отремонтировал поврежденный в результате ДТП мобильный телефон. В ходе судебного заседания обвиняемый виновным себя признал полностью.

Смягчающими ответственность обстоятельствами суд признал наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

1 декабря суд Оршанского района и города Орши признал таксиста виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании части 2 статьи 317 мужчину приговорили к наказанию в виде ограничения свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того по приговору он не сможет управлять транспортными средствами 5 лет, сообщает vitebsk.cc.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.