В Лепельском районе водитель грузового такси сбил пьяного пешехода и скрылся с места происшествия

Главное
Опубликовано

Ночью 5 декабря на 158 км автодороги М3 «Минск-Витебск» 36-летний водитель грузового такси «Алваком» совершил наезд на 48-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

В результате ДТП последний с полученными травмами доставлен в больницу. В его крови было более 1 промилле алкоголя.

Несмотря на то, что водитель скрылся с места ДТП и бросил сбитого человека на дороге уголовное дело не возбуждено.

Жительнице Докшиц «шьют» уголовное дело за лайк в Одноклассниках?

В Полоцке в ДТП погиб местный житель, а в Витебске пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля

Витебск Витебская область дтп общество
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by