В Лепельском районе водитель грузового такси сбил пьяного пешехода и скрылся с места происшествия

Ночью 5 декабря на 158 км автодороги М3 «Минск-Витебск» 36-летний водитель грузового такси «Алваком» совершил наезд на 48-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

В результате ДТП последний с полученными травмами доставлен в больницу. В его крови было более 1 промилле алкоголя.

Несмотря на то, что водитель скрылся с места ДТП и бросил сбитого человека на дороге уголовное дело не возбуждено.