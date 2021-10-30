Жительнице Докшиц «шьют» уголовное дело за лайк в Одноклассниках?

Жительницу Докшиц Елену Подберезскую подвергли обыску. По данным осведомленного источника, возбуждено уголовное дело за лайк в социальной сети «Одноклассники», пишет издание «Наша Ніва».

Напомним, что после перестрелки в Минске, в которой были убиты офицер КГБ Дмитрий Федасюк и ИТ-специалист Андрей Зельцер, по всей стране произошли массовые задержания граждан. В самом МВД сообщили, что уже более 200 человек арестовано за некие комментарии.