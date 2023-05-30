Таксист с почти 3 промилле совершил ДТП в Витебске

водитель авто Витебск
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Пьяный таксист устроил ДТП в Витебске. Авария произошла на проспекте Строителей ночью 27 мая.

Водитель автомобиля такси врезался в световую опору. В результате удара две девушки-пассажирки, 30 и 36 лет, получили травмы различной степени тяжести. Сам водитель не пострадал. При этом он оказал неповиновение прибывшим сотрудникам ГАИ.

Выяснилось, что 40-летний мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие в его анализах почти 3 промилле.

Установлено, что житель Витебска распивал спиртное вместе со своими знакомыми девушками, после чего вся компания села в авто и поехала домой к мужчине для продолжения банкета. По дороге иномарка и попала в ДТП. Пассажиры госпитализированы в областную больницу.

Водитель задержан. В отношении него составлен ряд административных протоколов по линии ГАИ.

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