Впервые в истории Витебской области была выполнена уникальная лапароскопическая операция

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В первый день лета специалисты хирургического отделения УЗ “Витебский областной клинический специализированный центр” совместно с коллегами из ГУ “Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии” провели лапароскопическую шунтирующую операцию на пациенте с ожирением (вес 150 кг).

Лапароскопические операции являются наиболее щадящими и позволяют проводить оперативное вмешательство, минимально травмирующее пациента. Осложнения сводятся к минимуму, а процесс реабилитации проходит быстрее и легче.

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