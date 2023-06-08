Впервые в истории Витебской области была выполнена уникальная лапароскопическая операция

В первый день лета специалисты хирургического отделения УЗ “Витебский областной клинический специализированный центр” совместно с коллегами из ГУ “Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии” провели лапароскопическую шунтирующую операцию на пациенте с ожирением (вес 150 кг).

Лапароскопические операции являются наиболее щадящими и позволяют проводить оперативное вмешательство, минимально травмирующее пациента. Осложнения сводятся к минимуму, а процесс реабилитации проходит быстрее и легче.