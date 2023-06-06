Активистку из Витебска Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил экстрадированную из России гражданку Беларуси Яну Пинчук к 12 годам колонии общего режима.

Обвинение утверждало, что Яна Пинчук с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года администрировала телеграм-канал «Витебск 97%», «публично призывая к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».



Сама Яна не отрицала того, что вела чат, но заявляла, что сняла с себя полномочия еще до того, как его признали экстремистским, и к тому же размещала там лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Яне Пинчук предъявили обвинение по пяти статьям УК РБ, включая нанесение вреда нацбезопасности и руководство террористической организацией. Дело рассматривалось за закрытыми дверями в течение двух месяцев.