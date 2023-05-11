Витебский облисполком проведет 13 мая горячую телефонную линию

Телефонная линия пройдет с 9.00 до 12.00.

По телефону можно будет переговорить с председателем Витебского облисполкома Субботиным Александром Михайловичем (80212222222).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

Читайте также:

Что планируют открыть в бывшем губернаторском дворце в Витебске?

Как изменится парк возле Ледового дворца в Витебске?

Власти Витебска обсудят изменение 23 кодексов и 450 законов

Во всех районах Беларуси, за исключением Браславского, действует ограничение на посещение лесов