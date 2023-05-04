Жительница Витебска оштрафована за нелегальную торговлю в Интернете

Витебск
Автор Опубликовано

На протяжении 3 лет жительница областного центра с помощью аккаунтов в нескольких социальных сетях занималась реализацией одежды, обуви, детских игрушек без регистрации своей деятельности.

По данным областной налоговой инспекции, ранее женщина торговала в статусе индивидуального предпринимателя, но потом по каким-то причинам решила действовать иначе. При этом чтобы не привлекать к себе внимание контролирующих органов, предприимчивая витебчанка обзавелась квартетом помощников, которые передавали ей «выручку» за реализованный товар.

Решением экономического суда Витебской области за незаконную предпринимательскую деятельность витебчанка привлечена к административной ответственности в виде штрафа, также ей придется доплатить налоги за весь период осуществления торговли.

Что ждет рынки Витебска: мнение индивидуальных предпринимателей

Витебск происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by