Жительница Витебска оштрафована за нелегальную торговлю в Интернете

На протяжении 3 лет жительница областного центра с помощью аккаунтов в нескольких социальных сетях занималась реализацией одежды, обуви, детских игрушек без регистрации своей деятельности.

По данным областной налоговой инспекции, ранее женщина торговала в статусе индивидуального предпринимателя, но потом по каким-то причинам решила действовать иначе. При этом чтобы не привлекать к себе внимание контролирующих органов, предприимчивая витебчанка обзавелась квартетом помощников, которые передавали ей «выручку» за реализованный товар.

Решением экономического суда Витебской области за незаконную предпринимательскую деятельность витебчанка привлечена к административной ответственности в виде штрафа, также ей придется доплатить налоги за весь период осуществления торговли.