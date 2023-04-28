Политзаключенного Виктора Бабарико вывезли из Новополотской больницы в неизвестном направлении

Политзаключенного Виктора Бабарико вывезли из больницы в Новополоцке, сообщает «Белсат» со ссылкой на свои источники. Утром 27 апреля его забрали из хирургического отделения трое сотрудников колонии в форме и несколько человек в штатском. Где сейчас находится Виктор Бабарико, неизвестно.

Поздно вечером в среду стало известно, что Бабарико госпитализировали со следами побоев. Подтверждение о переводе Виктора Бабарико в хирургическое отделение городской больницы Новополоцка появилось утром в четверг. Состояние политзаключенного оценивалось как удовлетворительное. При этом в его легких была обнаружена жидкость. У Бабарико был дренажный аппарат.

Вероятно, что огласка информации об инциденте с Бабарико стала причиной перевода политзаключенного из Новополоцкой городской больницы. Официальной информации о том, что произошло с Виктором бабарико, нет.

Виктор Бабарико отбывает 14 лет лишения свободы с усиленным режимом в исправительной колонии №1 г. Новополоцка. Экс-банкир и оппозиционный политик был арестован в июне 2020 года во время избирательной кампании на пост президента Беларуси. В июле 2021 года его осудили по обвинению в «легализации средств, полученных преступным путем» и «получении взятки». Бабарико не признал своей вины, и назвал обвинения политически мотивированными. Он находится за решеткой с июня 2020 года.

Напомним, что сын Виктора Эдуард Бабарико также признан политзаключенным. Адвокат Виктора Бабарико Максим Знак также объявлен политзаключенным и отбывает наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба Витебской области.