«Дни были серые и одинаковые, а год вышел интересный». Юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак прислал письмо из СИЗО Витебска

Политзаключенный юрист штаба Бабарико Максим Знак находится в СИЗО №2 в городе Витебске. Из этого учреждения пришло письмо его сестре Ирине Козиковой. Об этом она сообщила на странице в социальной сети.

Напомним, что адвокат Максим Знак отбывает 10-летний срок за «создание экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти«. 6 сентября, после года предварительного заключения, Максима Знака и Марию Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Власти назначили их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 357 («Заговор с целью захвата власти неконституционным путем»), ч. 3 ст. 361 («Призывы к захвату власти или действиям, вредящим национальной безопасности») и ч. 1 ст. 361-1 («Создание или руководство экстремистским формированием»). Знак отбывает наказание в условиях усиленного режима.

В письме Максим иронизирует, что его мечта о путешествиях сбылась и ему довелось попасть в «культурную столицу».

«Я хотел путешествовать – но немного попутешествовал в конце года. Зато сразу – в культурную столицу», — написал Максим Знак.

Политзаключенный рассказал, чем занимается в неволе. За прошедший год он написал 6181 письмо на свободу. Также он поблагодарил тех, кто пишет ему.

«Иногда (довольно часто) величиной с открытку, но всегда – разные. Это чуть больше 17 писем в день. Хотя важнее, конечно, те письма, что я получил – думаю около 5000. И в каждом – только хорошее, за что я очень всем благодарен», — пишет Максим Знак.

Политзаключенный старается заниматься спортом: стоит в планке, отжимается разными способами, качает пресс, делает мостик.

За год Максим Знак прочитал 200-300 книг (точно не считал).

За время пребывания в неволе Максим написал 700 страниц собственного романа «Лэпсер».

«Дни были серые и одинаковые, а год вышел интересный. Но лучшее впереди. С Новым Годом!» — этими словами завершил свое письмо Максим Знак.