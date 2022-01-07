В Витебске ГУБОПиК арестовал мифического «неонациста»

33-летний житель Витебска арестован по обвинению в «реабилитации нацизма». Об этом сообщили в МВД.
По версии силовиков, «с сентября 2018 года мужчина размещал и хранил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» текстовые и визуальные материалы, связанные с продвижением неонацизма, деятельностью коллаборационистов, а также солдат нацистской Германии«.
В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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Следует отметить, что сама социальная сеть активно борется с пропагандой нацизма и экстремизма, однако, если верить официальной версии властей, распространение нацистской символики в социальной сети Vkontakte успешно продолжалось более трех лет.
Добавим, что силовики нашли дома у витеблянина беларускую национально-государственную символику, в частности, бело-красно-белый флаг. Предполагаем, что за это его и судят.
В качестве доказательства «пропаганды нацизма» в видеоотчете МВД демонстрируется скриншот аккаунта в социальной сети, который принадлежит подозреваемому. В нем всего 2 фотографии. Изображение на одной из них затёрто. При этом видно, что это не нацистская свастика. На другой картинке изображен беларуский национально-госдарственный символ — герб «Погоня». Напомним, что это герб Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах. Герб «Погоня» символизирует борьбу беларуского народа за свободу против иностранных захватчиков. Никакого отношения к немецкому нацизму символ не имеет.
Отметим, что герб «Погоня» до сих пор является официальным символом Витебской области.
«Погоню» используют различные государственные учреждения, в частности, Витебская таможня. «Погоня» присутствует на знаменах войск территориальной обороны Витебской области.
Примечательно, что в аккаунте, который, по версии властей, более 3 лет «пропагандирует нацизм» есть всего 7 друзей и 3 подписчика. Вот это пропаганда!?
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