Сергей Тихановский написал в тюрьме песню про борьбу беларусов

Находящийся в заключении политик Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, написал песню под названием «Этот путь» про борьбу беларусов с режимом Александра Лукашенко. Композицию на слова Тихановского исполнил музыкант Kosmas.

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«Эта песня — вместо его [Тихановского] последнего слова в суде», — пишут авторы Youtube-канала «Страна для жизни».

В песне поется про трагичные события, которые произошли до, во время и после президентских выборов в Беларуси. В частности, несколько куплетов посвящено погибшим и пострадавшим от действий силовиков, а также находящимся в тюрьме участникам массовых акций протеста. Тихановский призвал беларусов не сдаваться и продолжать борьбу ради свободы и защиты гражданских прав.

Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая 2020 года. Он планировал баллотироваться в президенты Беларуси, однако его инициативную группу не зарегистрировали, а его арестовали, обвинив в применении насилия в отношении сотрудников милиции.

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В марте 2021 года Тихановскому были предъявлены обвинения в подготовке и организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Суд состоялся в закрытом режиме 24 июня, оглашение приговора назначено на 14 декабря.