Тихановская и получила от Байдена приглашение на саммит за демократию

Президент США Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую принять участие в саммите за демократию в декабре, сообщает пресс-служба беларуского лидера.

На саммит приглашены главы 110 демократических государств.

10 декабря Тихановская как представительница беларусов выступит в рамках секции «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму«.

Саммит за демократию пройдет в онлайн-режиме. Ожидается, что мероприятие станет регулярным.