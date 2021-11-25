Тихановская и получила от Байдена приглашение на саммит за демократию

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Президент США Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую принять участие в саммите за демократию в декабре, сообщает пресс-служба беларуского лидера.

На саммит приглашены главы 110 демократических государств.

10 декабря Тихановская как представительница беларусов выступит в рамках секции «Укрепление демократии и противодействие авторитаризму«.

Саммит за демократию пройдет в онлайн-режиме. Ожидается, что мероприятие станет регулярным.

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Джо Байден Светлана Тихановская США
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