Президент США Байден встретился со Светланой Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу со Светланой Тихановской.

Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента. Лидер белорусской оппозиции уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. В частности, она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

На переговорах в Госдепартаменте обсудили захват самолета Ryanair, уничтожение в Беларуси институтов гражданского общества и независимых СМИ. Руководство США обсудило со Светланой Тихановской также организованную режимом нелегальную миграцию негров через Беларусь в Литву. На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для беларуских независимых СМИ и журналистских расследований, а кроме того, усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с режимом и ввести санкции, а также синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима. В интервью Голосу Америки Тихановская, в частности, отметила: «Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе». Она призвала Запад усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от него освобождения политзаключенных.