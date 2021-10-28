Светлана Тихановская рассказала как должны строиться беларуско-российские отношения

Политический лидер беларусов Светлана Тихановская в интервью изданию «Эхо Москвы» рассказала как должны строиться беларуско-российские отношения.
По ее мнению, отношения должны быть прозрачными. Тихановская считает, что странам нужно продолжать «экономические и промышленные отношения». Она считает, что препятствует развитию двусторонних отношений сотрудничество Москвы с нелигитимным правителем РБ.
Как отметила Светлана Тихановская, «чтобы сохранить нормальные отношения с Беларусью, нужно принять волю беларуского народа«.
«Иметь такого партнера для России крайне невыгодно — абсолютно непрозрачного. Раньше Лукашенко играл между Западом и Востоком, сейчас это невозможно, потому что Западные страны выступили против беззакония и насилия. Беларусь стала регионом постоянного конфликта, а нам хотелось бы, чтобы Кремль сыграл конструктивную роль в урегулировании конфликта в Беларуси. Мы хотим продолжать отношения с Россией, мы же никуда от вас не денемся, как и вы от нас. Нам нужно продолжать наши экономические и промышленные отношения. Но с нелегитимным президентом это просто невозможно, каждое его решение не имеет никакой юридической силы. Чтобы сохранить нормальные отношения с Беларусью, нужно принять волю беларуского народа», — сказала Светлана Тихановская.