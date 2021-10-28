Светлана Тихановская рассказала как должны строиться беларуско-российские отношения

Политический лидер беларусов Светлана Тихановская в интервью изданию «Эхо Москвы» рассказала как должны строиться беларуско-российские отношения.

По ее мнению, отношения должны быть прозрачными. Тихановская считает, что странам нужно продолжать «экономические и промышленные отношения». Она считает, что препятствует развитию двусторонних отношений сотрудничество Москвы с нелигитимным правителем РБ.

Как отметила Светлана Тихановская, «чтобы сохранить нормальные отношения с Беларусью, нужно принять волю беларуского народа«.