Президент Польши встретился со Светланой Тихановской

Светлана Тихановская в настоящее время совершает визит в Польшу. В первый день своего визита ее встретил лично президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши заявил, что его страна заинтересована в «свободной Беларуси», а также выразил озабоченность тем, что в РБ наблюдается преследование граждан, в том числе польского меньшинства.

В ходе своего визита Светлана Тихановская также намерена «сверить часы» с другими беларускими политическими деятелями.

Отметим, что недавно Тихановская была выдвинута на получение Нобелевской премии мира. Она является самым авторитетным беларуским политическим деятелем. Другие лидеры беларуского движения признают ее безусловный авторитет. С ней охотно встречаются руководителями стран Европы и США. Таким образом, за короткий срок она стала самым авторитетным международно признанным политиком Беларуси за всю историю страны.

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