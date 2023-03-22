«Иностранный террорист», «убитый» в Гродно, оказался сотрудником Витебского КГБ?

“Сняли фильм, постреляли, разгромили квартиру”. Так экс-силовик Александр Азаров комментирует Еврорадио странное “убийство террориста” в Гродно, о котором заявило КГБ Беларуси. По версии BYPOL, в театрализованной постановке в Гродно был “убит” действующий сотрудник Управления КГБ по Витебской области Захаров Алексей Николаевич, уроженец Городка, что на Витебщине. Он проходит службу в оперативно-поисковом отделе УКГБ по Витебской области (служба наружного наблюдения).

Отмечается, что оперативная информация о том, что “никакого террориста не существовало”, получена от участников плана “Перамога”. Утверждается, что “показанная инсценировка проведена накануне Дня Воли 25 марта с целью устрашения беларусов, которые продолжают бороться с режимом, а также для поднятия авторитета проштрафившейся спецслужбы”.

На БТ показали сюжет об убитом 19 марта силовиками “иностранном диверсанте”, который якобы прибыл из-за границы и готовил теракт (имел в тайнике взрывчатку, а при себе — автомат и гранату, а также поддельный паспорт на имя гражданина РФ Алексея Николаевича Ломакина. Сначала сообщалось, что он был убит, после — ранен и умер по дороге в больницу.

Экспертами отмечается, что у “персонажа” на голове парик, глядя на который сразу видно, что это парик. Наблюдатели отмечают, что парик этот женский.

Александр Азаров: Странный парик у человека. Если это шпион, он не будет так одеваться. Похоже на постановку.

Якобы «террорист, которого экстремисты переправили из Польши»