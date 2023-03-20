Бывший замминистра и помощник Михаила Мясниковича задержан в России. Его доставили в КГБ Беларуси: «терроризм»

Беззаконие
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Бывший первый замминистра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко, работавший помощником у председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, может обвиняться по статье 289 УК («Терроризм»). Об этом сообщило «Еврорадио» со ссылкой на свои источники.

Дмитрий Шедко исчез в Москве, где работал последнее время. Оказалось, что он был задержан ФСБ, передан беларуской стороне. В настоящее время он находится в СИЗО КГБ.

Официально о задержании Шедко не сообщалось, а его исчезновение не комментировалось.

Дмитрию Шедко 44 года, он гражданин Беларуси. Окончил БГУИР и Академию управления при президенте. Его карьерный рост начался с должностей в центральном комитете БПСМ (теперь – БРСМ) и компании «Торгово-коммерческий дом Юниспектр». После работал главным редактором журнала «Планета» (основанного «Белтрансгазом»), ставшего своего рода сборником теорий заговора, «сенсационных научных открытий» и сообщений о «неотвратимых катастрофах» (до Шедко журнал редактировал Всеволод Янчевский – Ред.). С 2011 года — в Министерстве связи и информатизации.

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