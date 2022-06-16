Террористическая организация «Талибан» — новый партнер России

Представитель террористической организации «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в ходе участия в Петербургском экономическом форуме заявил о готовности закупить у России 2 млн. тонн пшеницы и 5 тыс. тонн нефти. Об этом сообщил представитель террористической организации Мохаммадюнис Хоссейн.

Представитель террористической организации «Талибан» также сообщил, что группировка ведёт официальные переговоры с Российской Федерацией на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов.

«Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы», — заявил он.

Пожалуй, никто из экономистов Запада не мог предположить, что спасение гибнущей российской экономики придет от террористической организации «Талибан», запрещенной в РФ и многих странах мира. Новый партнер Кремля виновен в организации сотен террористических актов, унесших жизни тысяч людей, в массовых казнях несогласных с их политикой. Любой, не согласный ультрарадикальной идеологией «Талибан», по мнению талибов, — заблудший и подлежит уничтожению. «Талибан» повсеместно вводит нормы шариата. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и интернет, шахматы и многое другое. Женщинам не разрешается работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Талибы выступают за запрет образования. Вооруженные талибы постоянно нападают на школы. По словам государственного чиновника Шауката Юсайзая, талибами было уничтожено более 170 школ, в которых обучалось около 55 000 мальчиков и девочек.

МИД РФ допустил признание терроиистической группировки «Талибан» в качестве легитимного правительства Афганистана

Напомним, что ни одно государство мира не признало власть талибов легитимной. Группировка признана террористической во всем мире.

В России передумали считать террористов террористами

Перспективы признания правительства талибов существуют, заявили в министерстве иностранных дел России. В МИДе сообщили, что в настоящее время готовится визит в Москву министра торговли Афганистана для обсуждения вопроса поставок зерна. В ведомстве отметили, что Владимир Путин уже одобрил выделение Афганистану партии зерна.

«У нас готовится приезд в Москву министра торговли Афганистана. Который уже обратился к России со списком приоритетных номенклатурных товаров, в которых афганский бизнес заинтересован. Речь идет о коммерческих поставках»,— сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

«Перспективы такие (признать правительство талибов) однозначно существуют»,— продолжил он.

«Они (талибы) настроены с нами сотрудничать и работать по всем общепринятым международным правилам»,— сообщил спецпредставитель РФ по Афганистану.