Совет Европы признал Россию террористическим режимом

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. За это проголосовали 99 депутатов, один воздержался.

В утвержденном документе говорится, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности». Таким образом Россия — первое государство мира, признанное террористическим государством.