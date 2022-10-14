Совет Европы признал Россию террористическим режимом

Политика
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. За это проголосовали 99 депутатов, один воздержался.

В утвержденном документе говорится, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности». Таким образом Россия — первое государство мира, признанное террористическим государством.

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