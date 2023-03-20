В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить теракт

Происшествия
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Комитет госбезопасности Беларуси заявил о гибели при задержании иностранца, который якобы планировал террористическую акцию. Гражданство иностранца не уточняется.

«Во время проведения специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью осуществления террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в марте Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь для чиновников и военных за госизмену.

Весной 2022 года Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые сделали возможным приговор к смертной казни за «покушение на терроризм».

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КГБ криминал терроризм
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