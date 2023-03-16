«Русский дом» в Гомеле отправляет местных школьников в аннексированный Крым, где гремят взрывы и ожидается вход ВСУ

Война
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«Русский дом» в Гомеле провел конкурс среди беларуских школьников. Согласно замыслу конкурса «Живая классика», беларуские дети должны выразительно и артистично читать отрывки из российских литературных произведений, сообщает местное издание «Штодзень».

Участникам подарили дипломы и книжки. А победителя, ученика 4-го класса местной гимназии №36 имени беларуского писателя Ивана Мележа, ждет путевка в крымский лагерь «Артек» – символ советского прошлого, куда попадали лишь дети представителей коммунистической “аристократии”.

Ситуация в Крыму тревожная. Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский указал, что Вооруженные силы Украины морально и технически готовы к захвату Крыма. По всей территории аннексированного Россией Крыма интенсивно строятся фортификационные сооружения. Сони километров пляжей изрыты окопами. На военных объектах полуострова время от времени звучат взрывы.

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