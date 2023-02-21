Во время пожара в Витебске чуть не сгорел мужчина

Ночью в Витебске в одной из квартир двухквартирного дома по улице Князева вспыхнул пожар. На момент возникновения пожара в квартире находился мужчина, которому удалось покинуть горящее помещение самостоятельно, однако мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован.

В результате пожара в квартире повреждены стены и имущество, также повреждена кровля всего строения. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Отметим, что на днях в Витебске в квартире пятиэтажного дома по ул. К.Маркса в результате пожара молодой человек получил ожоги 95% тела. Позже стало известно, что он скончался в учреждении здравоохранения.